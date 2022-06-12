Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelere düzenlenecek operasyon için geri sayım devam ediyor. Batılı güçleri devreye sokarak operasyonu durdurmaya çalışan terör örgütü, bir yandan da sıcak hatlarda bulunan tüm silah-cephane ve lojistik depolarını boşaltıyor. Daha önce Set Tişrin’de eski Fransız üssünün olduğu bölgede bulunan ana silah-cephane merkezinin Tabka’ya taşınması kararı alan PKK, Menbiç ve Tel Rifat şehir merkezlerindeki depolarda olan silah ve cephanenin de bölünerek daha küçük depolara taşınmasını istedi.

KANDİL’DEN 32 KİŞİLİK EKİP GELDİ

Türkiye gazetesi, Kandil’den gelen 32 kişilik ‘kadro’ ekibin sahada yaşanacak çatışmalar için 3 aydır özel bir program dâhilinde eğitildiği bilgisine ulaştı. Bununla birlikte görünürde Mihemed Mustafa Kürdi’nin (Ebu Adil) lider olduğu Menbiç’in askerî komutanlığına Yeman isimli terörist getirildi. Menbiç’te daha önce sözde askerî komutanlık görevini Cemil Kobani isimli PKK’lı terörist yürütüyordu.

TERÖRİSTLERİN SİHA KORKUSU

PKK paravanı SDG’nin sözde genel komutanlığı daha önce Kamışlı’da yaptığı toplantıların sonuncusunu Rakka’da gerçekleştirirken, bazı isimler koalisyon helikopterleri ile taşındı. Bazı üst düzey teröristlerin isimlerin ise sivil minibüs ve sağlık araçları ile Rakka’ya gittiği belirlendi. Örgüt bu yöntemi MİT-SİHA operasyonlarına tedbir amaçlı kullanıyor.

KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR

PKK’nın Rakka toplantısında Türkiye’ye DEAŞ ve El Kaide destek veriyor propagandasının özellikle Batı kamuoyunda etkili olacağı vurgusu yapıldı. Örgüt medya organlarında İdlib’ten El Kaide ve HTŞ gruplarının Menbiç ve Tel Rifat’a destek birlikleri gönderdiği yolunda etkili ve sürekli haberler yapılması ve ayrıca PKK destekçisi sivil toplum kurumlarının da bu yönde açıklamalar yapması istendi. Fillî harekât öncesi yapılan saha yumuşatma bombardımanlarında köylerin bombalandığı, sivillerin öldürüldüğü yönünde propagandanın da artması gerektiği belirtildi.

İRANLI MİLİSLERDEN DESTEK

Bu arada Tel Rifat ve Menbiç hattında bir diğer hareketlilik de İran’a bağlı Hareket en Nüceba, Mehdi ordusu ve Afgan Şiilerden oluşan Fatımiyyun Tugayı’na mensup bazı Şii teröristler, PKK’ya destek amaçlı terör siperlerine sevk edildi. Çatışmaların başlaması ile birlikte daha fazla Şii militanın destek için gelmesi bekleniyor.

Sınırda operasyon için geri sayım Suriye Millî Ordusu komutanları “7 yıllık terör işgaline son vermek ve Türk kardeşlerimizle birlikte yeni zaferlere imza atmak için sabırsızlanıyoruz” diyor.

Suriye operasyonuna Rusya'dan destek: Hassasiyetlerinizi önemsiyoruz Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde masadaki en önemli konu Türkiye’nin olası Suriye operasyonu... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" dedi.