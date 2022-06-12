Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında kendi seçmen tabanına yönelik bir analiz yaptı. Parti yönetiminin milletvekillerine yaptığı bilgilendirmeye göre, AK Parti’ye en az bir kez oy vermiş seçmenlerin toplam oranı yüzde 68. Bu seçmenlerin yüzde 38’i şu anda tereddütlü. AK Parti kaynakları, “Daha önce bir kez bile olsa bize oy vermiş yüzde 38 civarındaki seçmen kitlemiz başka partiye gitmek istemiyor ama bize oy vermek konusunda tereddüt ediyor. Sonuçta bu vatandaşlarımız farklı dönemlerde bize oy vermişler. Bunları yeniden kazanabiliriz. 20 yıllık süreçte yapılan seçimlerde bize oyvermiş ama şimdi kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 10. Bu yüzde 10’luk kesimdeki kitlenin yüzde 80’i AK Parti’den kopuş nedeni olarak ekonomiyi gösteriyor. Bu nedenle Türkiye’deki tüm seçimler önemlidir. Ama 2023 seçimleri bugüne kadarki en önemli seçim olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı da parti üyelerinin olanların profilini çıkardı. Buna göre, AK Parti üyelerinin 1 milyon 223 bini 18-30 yaş, 2 milyon 575 bini 30-40 yaş, 2 milyon 925 bini 40-50 yaş, 2 milyon 263 bini 50-60 yaş aralığında bulunuyor. 60 yaş üstü AK Parti üye sayısı ise 2 milyon 420 bin. AK Parti kurmayları, “Bu rakamlardan da görüleceği gibi, denildiği gibi AK Parti yaşlılar partisi değil. Gençler heyecanlı bir şekilde AK Parti’ye üye oluyorlar” dedi.

POZİTİF GÜNDEM ÇALIŞMASI

Öte yandan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı bünyesinde kurulan ‘Dijital Takip Merkezi’ aracılığıyla tüm sosyal medya platformları, gazetecilerin ve siyasilerin Youtube kanalları takip edilmeye başlandı. AK Parti kurmayları, sosyal medyada ‘Negatif içerikli gündemlerin’ ilgi çekmediğini bu nedenle AK Parti olarak pozitif gündem oluşturmaya ağırlık verildiğini kaydetti. Parti kaynakları “Günlük gelişmelere göre sosyal söylem oluşturuyoruz. Örneğin Twitter’da oluşturduğumuz pozitif içerikli gündemler çok ilgi görüyor. Biz istediğimiz gündemi oluşturup, istediğimiz şekilde yayacak potansiyele sahibiz. Parti olarak, pozitif gündemlere ağırlık vereceğiz” dedi.

AK Parti’de vekillerin karnesi çıkarılıyor AK Parti yönetimi 2023 seçim hazırlıkları kapsamında illerde yeni aday profilleri üzerinde çalışma yaparken, bir yandan da mevcut milletvekillerinin performansı konusunda değerlendirme raporları hazırlamaya başladı.