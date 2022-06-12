İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Soylu, "Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" dedi.
Ayrıntılar geliyor..
Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu'nun ilk gününde 989 kilogram toz esrar, 62 kilogram kubar esrar ve 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Eren Abluka operasyonlarında çok sayıda silah ve 5 tonluk yaşam malzemesi bulundu İçişleri Bakanlığı Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında örgütün deposu bulunduğunu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat... Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında düzenlenen harekatta k 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneğinin ve birçok mühimmat ele geçirildi.