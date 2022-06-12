İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda kaçak göçmen uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.
Bakan Soylu açıkladı: Kaçak göçmenlere mücadelede yeni önlemler devreye giriyor! Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında yeni yöntemlerin hayata geçirileceğini açıkladı. Soylu, taksi ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıldığını duyurdu.