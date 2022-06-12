PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-16 (MUŞ-MERKEZ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
TSK'dan teröre darbe! Eren Abluka-2 operasyonunda 4 terörist öldürüldü Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Eren Abluka operasyonlarında çok sayıda silah ve 5 tonluk yaşam malzemesi bulundu İçişleri Bakanlığı Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında örgütün deposu bulunduğunu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
Eren Abluka-5 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.