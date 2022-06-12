Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni harekat sinyali vermesi üzerine gözler Suriye’ye döndü. TSK Suriye’nin kuzeyinde yapılacak beşinci operasyona hazırlanırken nefesler tutuldu. Ankara’dan gelecek emir beklenirken bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor. Türkiye’nin Suriye’ye yeni harekat sinyali vermesi üzerine Bağımsız Suriye Ordusu “Türk ordusunun yanında yer almaya hazır binlerce savaşçı var” açıklamasında bulunmuş, bölgede tatbikatlara başlamıştı.

SURİYE OPERASYONU DÜNYA BASININDA

Suriye’nin kuzeyine yönelik olası operasyon dünya basınında yankı buldu. Arap medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye harekat mesajını doğrularken, Avrupa medyası ise bu harekatın Türkiye'nin güneyinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç bölgesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Suriye’ye olası operasyon terör örgütü yandaşlarına da korku verdi. PKK yandaşları Türkiye'nin Suriye'de olası YPG/PKK'ya karşı terörle mücadele harekatına tepki olarak Lonra’da yürüyüş düzenledi.

SURİYE’YE OPERASYON NEREYE YAPILACAK?

Suriye’ye operasyon nereye yapılacak? “Terörist neredeyse hedef orasıdır” diyen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’de hedef gösterdiği iki bölge ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, saldırıların yoğunlaştığı Tel Rıfat ve Münbiç’te saldırı girişimlerine misliyle cevap verileceğinin altını çizdi. Operasyon için geri sayım başlarken Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

SURİYE OPERASYONUN ASIL HEDEFİ

Suriye’ye operasyonun üç ana hedefi olduğunu söyleyen Erkmen, “Türkiye'nin bu operasyondaki ilk amacı sınır hattında ve ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütüyle mücadele etmek. İkinci hedefi, orta vadede ortaya çıkabilecek olan PYD/ YPG kontrolünde bir devletin önünü kesmek. Son hedefi ise Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak bir adım atmaktır" dedi.

“YARIM KALMIŞ HİKAYENİN DEVAMINI YAŞIYORUZ”

Operasyonların Suriye'nin kuzeyinde devam edeceğini ifade eden Erkmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz şu anda yarım kalmış bir hikâyenin devamını yaşıyoruz. PKK/YPG ile mücadele çerçevesinde Türkiye daha geniş bir alanı kontrol altına almayı, bölücü örgütün Suriye'deki etki sahasını minimalize etmeyi hedefliyor. Bugün geldiğimiz noktada hem Suriye'deki iç dengelerin kısmi değişimi hem de uluslararası konjonktürdeki değişim nedeniyle terörle mücadelede ileri safhaya geçmek için bir fırsat çıktı.

“TÜRKİYE ŞU ANDA BU FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR”

Türkiye şu anda bu fırsatı değerlendiriyor. Bu mücadele çok uzun bir safhaya yayılacak. Bu yüzden bu operasyona ne olduğundan çok büyük bir içerik yüklemek lazım ne de sığ bir bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekleşecek yeni operasyon bir sürecin parçasıdır. Kısa vadeli etkilerini terörle mücadelede, orta ve uzun vadeli vadeli etkilerini de Türkiye'ye yönelebilecek stratejik tehditlerin bertaraf edilmesinde bulabileceğimiz bir operasyon bizi bekliyor."

PKK’NIN KARARGAHI VURULDU

TSK'nın olası askeri harekâtı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde teröristlerin karargâhı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından vuruldu. Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin karargâh olarak kullandığı alandan SMO cephe hattına taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, sözde karargâhı Tow füzesi ile vurdu.

19 bin Suriyeli, Alman vatandaşlığına geçti Almanya Federal İstatistik Ofisi, geçtiğimiz yıl 131.595 yabancının Almanya vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.