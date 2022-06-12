Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen bildirim tüm vatandaşların panik olmasına neden oldu. Çoğu kişi gelen bildirim ile depren olduğunu sanarak kendini dışarıya attı. Özellikle korkutucu bildirim sesi, akıllı telefon kullanıcılarını tedirgin etti. Ancak AFAD’ın gönderdiği bildirim meteorolojik şartlar nedeniyle oluşan problemlere ilişkin irtibat numarası hatırlatmasıydı. Peki AFAD neden bildirim gönderdi? Hayati uyarı bildirimi nedir? AFAD bildirim mi attı? Deprem mi oldu? İşte detaylar…

AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

AFAD tarafından gönderilen “hayati uyarı bildirimi” başlıklı bildirimde “ülkemizde devam edecek olan meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız” ifadeleri kullanıldı.

Bu bildirim aslında “112” hatırlatması olarak kabul edilebilir. Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112’yi araması gerektiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gelen bildirimle panik olan vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Bazıları kendini sokağa atarken bazıları ise telefonuna sarılarak araştırmaya başladı. Yaşanan ilginç olaylar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte gelen bazı tepkiler;

AFAD telefonlara 'hayati uyarı bildirimi' gönderdi! Sosyal medya bunu konuşuyor Son dakika haberi: Tüm yurtta etkili olan sağanaklar nedeniyle AFAD, milyonlarca cep telefonuna 'Hayati Uyarı Bildirimi' başlığı altında bir bildirim gönderdi. AFAD, gönderdiği bildirimde herhangi bir taşkın, sel ve heyelan gibi durumda 112'nin aranması gerektiğini belirtti.

AFAD'dan İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı hazırlığı AFAD, Marmara Denizi merkezli deprem için tatbikat hazırlığı yapacak ve 3 bin çadırın vatandaşların kullanımına hazırda bulanacağı tatbikatta verilecek hizmetler de burada canlandırılacak.

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