Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi. 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu'nun Ünye ilçesinden Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu. Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer de Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyon esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit oldu.

Uzman Çavuş Gökhan Demir

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

GAZİANTEP’TE ŞEHİDİN EVİ BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın evi

ORDU’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu’nda Kuzey Irak’ta hain terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Gökhan Demir, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde törenle karşılandı. Uzman Çavuş Gökhan Demir'in (34), Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin baba evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu. Uzman Çavuş Gökhan Demir, Ordu’nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın eşi

12 TEMMUZ’DA DÜĞÜNÜ VARDI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Sivas’a gönderildi. Şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanında, babası Cemal, annesi Hatice, yakınları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu jandarma merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına yüklendi. Cenaze, konvoy eşliğinde Sivas Numune Hastanesi morguna götürüldü. Son izninde Sivas’ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu. Şehidin cenazesi İkindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve merasimin ardından toprağa verilecek.



Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer

ŞEHİDİN CENAZESİ ADIYAMAN’A GETİRİLDİ

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Uçakla Adıyaman Havalimanına oradan da cenaze aracıyla Gölbaşı ilçesine getirilen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in cenazesini onlarca kişi tarafından karşılandı.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

İçişleri Bakanlığınca, Muş'ta 578 personelin katılımıyla "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı. Ayrıca bazı bölgelerde Pençe-Kilit operasyonları sürüyor.

Ordu’ya şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Harekatı’nda Kuzey Irak’ta terör örgütlerince yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu.