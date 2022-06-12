Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), terörist ele başı Abdullah Öcalan'a destek için yürüyüş düzenledi. İstanbul Kadıköy'deki eylemde polis, Öcalan ve örgüt lehine sloganlar atılmasına izin vermedi. Bunun üzerine HDP'liler, güvenlik güçlerine saldırdı. Ardından arbede yaşandı.

DBP'Lİ VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği "Bugün HDP organizesinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı, izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisi alındı. Kadıköy'de izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ile DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunuldu. 2911 Sayılı Yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edildi. Bu kapsamda 70 kişi gözaltına alındı. Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA 24 GÖZALTI

Bursa Yıldırım ve Gemlik ilçelerindeki yürüyüşlerde ise 24 kişi gözaltına alındı.Yürüyüş için Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede toplanan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve beraberindeki bazı kişiler ise bir süre bekledikten sonra bulundukları yerden ayrıldı.

"TERÖRİST BOZUNTUSU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da vekil Aydeniz'in saldırdığı anlara dair görüntüleri paylaştı. Bakan Soylu, videoya "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, DBP Milletvekili Salihe Aydeniz. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin..." notunu düştü.

DAHA ÖNCE DE POLİS ISIRDI

Öte yandan, bu Aydeniz'in ilk vukuatı değil. DBP'li vekil, 2019 yılında da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride kendisine müdahale eden polisin elini ısırıp yaralamıştı.

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