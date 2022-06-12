Türkiye Gazetesi

Ankara, olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. AFAD, Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bölgeye ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesine ziyarette bulunarak, incelemeler yaptı.

ÇOK SAYIDA EKİP AKYURT'A SEVK EDİLDİ

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, kısa bir süre içerisinde sağanağa dönüştü. Bir anda şiddetini artıran yağmur, hayatı felç etti. Sağanak dolayısıyla meydana gelen selde birçok araç yolda kalırken, çok sayıda itfaiye ve ambulans Akyurt'a sevk edildi.

Sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, AFAD ve belediyeler bölgede çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Akyurt'ta yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği bildirildi.

VATANDAŞLAR MESİRE ALANINDA MAHSUR KALDI

Akyurt’ta meydana gelen sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özuluş yaşananları anlattı. Özuluş, “Akyurt pazar yerinde su basmasından dolayı Ankara İtfaiyesi dalgıç ekibi 10 vatandaşı sağ salim botla çıkararak kıyıya ulaştırdı. Şu ana kadar ölü ve yaralı vatandaşımız yoktur” dedi.

774 İHBAR ULAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, Akyurt'ta alt katını su basan binalarda ekiplerin tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Şu anda ilçedeki genel durumun normal olduğunu belirten Şahin, "Bir vatandaşımız elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Muhammet Şahin olduğu, iş yerinde elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Son dakika! Ankara'da okullar tatil edildi Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Söz konusu gelişmenin ardından, Sivas'ın Germenek ilçesinde de eğitime 2 gün ara verildiği açıklaması yapıldı.

Selin vurduğu Ankara'da vatandaşlara üst üste uyarı geldi! Ankara Büyükşehir Belediyesi öğleden sonra beklenen şiddetli yağıi için üst üste vatandaşlara uyarıda bulundu. Bir vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti, bir vatandaşın ise selde kaybolduğu Başkent'te toprağın suya doyması nedeniyle alarm verildi. Selin getirdiği zararın bugün daha büyük olacağı bildirilrken vatandaşlara istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi uyarılarda bulunuluyor.

Ankara'da yeşil bulutlar dikkat çekmişti: Meteoroloji'den açıklama geldi Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanağın öncesinde gökyüzünde gizemli yeşil bulutlar dikkat çekmiş, görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Korkutan anlar sonrası konuya dair Meteoroloji'den açıklama geldi.