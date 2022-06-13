Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir takım temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti. Bakan Çavuşoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev’de bir araya geldi. Ardından da Lapta bölgesinde düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Türkleriyle buluştu.

"RUMLAR SULANDIRDIKLARI KONULARI YENİDEN SATMAYA ÇALIŞIYOR"

Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi hakkında önemli şeyler söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğiniz belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Müzakere heyeti ile son gelişmeleri değerlendireceğiz. Rum tarafı güven artırıcı adımlar ya da tedbirler diye eskiden gündeme getirdikleri müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyor" dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEK, GÜÇLÜ KKTC DEMEKTİR"

Dünyada artık dengelerin değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu "Enerji ve gıda krizi yaşanıyor. Türkiye artık gelişmeleri yönlendiren bir ülke. Latin Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya kadar bütün dünya Türkiye’yi böyle görüyor. Bu durup dururken olmadı. İzlediğimiz politikalar sayesinde bunu başardık. Oyunu kurabilmek ve size kurulan oynları bozabilmek için güçlü olacaksanız. Yeri geldiğinde sahada, yeri geldiğinde masada güçlü duracaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan’ın liderliğinde sahada ve masada güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye demek güçlü bir KKTC demektir” ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN EGEMENLİĞİNİ HERKESE KABUL ETTİRECEĞİZ"

“Ecdadımız Kıbrıs Türkü'nü korumak için canını ortaya koydu" diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Biz omuz omuza çok badireler, zorluklar atlattık. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Önemli olanın Kıbrıs’ta kurulan oyunları bozmak. Biz artık Kıbrıs’ta da ezberleri bozduk. Yıllardır federasyon için müzakere yaptık. Fakat Rum tarafı sizlerle hiçbir şeyi paylaşmak istemediği için federasyonla ortaya çıkan planları ve projeleri reddetti. Crans-Montana'da masayı devirdi. Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil. Yani iki devletli çözüm. Kıbrıs Türkü'nün egemenliğini herkese kabul ettirmek için çalışıyoruz.

"RUMLAR, AKDENİZ'DE ADİL PAYLAŞIMA YANAŞMIYOR"

Rum tarafı, Kıbrıs Türk’ünün Akdeniz’deki hidrokarbon sahalarında hakları olduğunu ifade ediyor ama adil paylaşıma yanaşmıyor. Yıllardır bizim ve KKTC’nin teklifleri ortada. Biz hem Kıbrıs Türkü'nün hem de Türkiye’nin haklarını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Bu anlamda gereken adımları atıyoruz. Aynı zamanda hakça paylaşıma var olduğumuzu da gerek Avrupa’ya gerek bütün dünyaya gösteriyoruz.

RUM TARAFI SAMİMİYSE SİYASİ EGEMENLİĞİ TANIYACAK

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan gayriresmi 5+1 toplantıda iki devletli çözüm ortaya kondu. Sadece düşüncülerimiz değil. Çözüm önerilimizi de masaya koyuyoruz. Güven artırıcı adımlar konusunda biz varız. Ama genel anlamda çözümün içindeki bazı önemli unsurları içinden çıkarıp güven artırıcı önlemler veya adımlar olarak pazarlamaya çalışmalarının arkasındaki sebebi çok iyi biliyoruz. Bu tür tuzaklara hiçbir zaman düşmeyiz. Rum tarafı samimiyse Türk tarafını eşit olarak görmek istiyorsa, siyasi egemenliğini tanıyacak ve işbirliğine gideceğiz.

Kıbrıs Rum Yönetimi liderinden haddini aşan sözler: Umarım Türkiye barışı bozacak bir adım atmaz Fransız televizyonuna konuşan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis haddini aşarak Türkiye’yi hedef gösterdi. Rusya’nın Ukrayna işgalini Kıbrıs Barış Harekatı benzeten Rum lider, Kıbrıs’ta çözümün iki toplumlu federasyondan geçtiğini ileri sürerek küstah bir dille “Umarım Türkiye, Doğu Akdeniz'de barışı bozan bir adım atmaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.