Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Akdağmadeni ilçesi Muşali Kalesi köyü dolu yağışından etkilendi. Dolu sonrası beyaza bürünen köy, kış manzarasını aratmadı. Dolu yağışının hayatı olumsuz etkilediği köyde ekili alanlar da doludan zarar gördü.

EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık yarım saat boyunca dolu yağdığını söyleyen Muşali Kalesi köyü sakinlerinden Kenan Önal, “Dolu yağışı sonrası sebzeler, meyveler hep zarar gördü. Sanki kar yağmış gibi oldu. Belirli bölgelere yağmış belirli bölgelere yağmamış. Kış günü bile böyle görüntü yoktu” dedi.

Alınan bilgiye göre; süper hücrenin vurduğu ilçede yer yer 50 cm dolu yağdı, yollar kapandı. Kapanan yolları köy ekipleri akşam saatlerinde iş araçlarıyla açmaya çalıştı.

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