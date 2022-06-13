Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye'nin önemli komutanlarından Abdulkadir Salih’in silah arkadaşı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarında en ön cephede savaşan Suriye Millî Ordusu (SMO) 3. Kolordu Komutanlarından Yusuf ebu Zeyd Karandal, PKK ile en yakın temas noktasında gazetemize özel açıklamalarda bulundu. PKK işgalindeki Tel Abyad’a Kasım 2019 yılında yapılan operasyonla ilk giren ve gözyaşları içerisinde verdiği röportajla hafızalara kazınan Yusuf ebu Zeyd Karandal ‘Daha gidecek çok yolumuz var. Şimdiki hedef Tel Rifat’ demişti. Kelcibrin’de askerleri ile birlikte konuşlanan Yusuf ebu Zeyd “Mehmetçik ile birlikte et tırnak gibiyiz. Türk kardeşlerimiz ile birlikte yeni bir destan yazarak binlerce mazlumun iğreti kamplarda yaşadığı sefalete son vereceğiz. En az 450-500 bin kişi evine, köyüne, yuvasına, tarlasına kavuşacak. 7 yıllık vahşeti bitirmek için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek hücum emrini bekliyoruz” dedi.

ONCA KİŞİ BOŞUNA ÖLMEDİ

Yusuf ebu Zeyd Karandal, Haleb, Haseke, Rakka, Deyr ez-Zor gibi birçok savaş bölgesinde bulundu. Esad rejiminden Tel Abyad’ı temizleyen isimler arasında yer alan Ebu Zeyd, bu olaydan 7 yıl sonra TSK ile birlikte bu defa PKK terör örgütünü bölgeden temizleyen muhalif komutan doğup büyüdüğü Tel Rifat’a dönüş için saatleri sayıyor. Tel Rifat’a en yakın cephe hattı olan Kel Cibrin’de sorularımızı cevaplayan Ebu Zeyd “Bir kardeşimi Tel Rifat’a Rus-PKK ittifakının girdiği dönemde şehit verdim. Abim ise Fırat Kalkanı’nda şehit oldu. Zeytin Dalı’na ise 2 yeğenimi şehit verdim. Bir abim, iki küçük kardeşim, iki eniştem, abimin 2 çocuğu, ablamın 1 erkek evladı vatan uğruna can verdi. Halep’e atılan bombalar ve kırsalda Esad-Rusya-ABD-İran tarafından gerçekleşen katliamlarda onlarca kurban verdik. Hiçbiri boşuna ölmedi. Şimdi Tel Rıfat temizlendiğinde bir anlamda onlara olan borcumuzu da ödemiş olacağız” diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİMİZ ÇIKAR İTTİFAKI DEĞİL

Tel Rifat ve çevresindeki 55 yerleşkenin 7 yıl önce Rus hava desteği ile işgal edildiğini hatırlatan Yusuf ebu Zeyd “PKK gasbettiği ev ve arazilerimize binlerce Kürt aileyi yerleştirdi. Şimdi operasyon için bu sivillerin durumunu öne sürüyorlar. Peki, bunca yıldır derme çatma çadırlarda yaşayan 500 bin kişi onları neden ilgilendirmiyor” dedi. Her şeye rağmen siviller konusunda azami dikkat göstereceklerini vurgulayan Ebu Zeyd “Rejim ve Şii milislerin bölgeye yaptığı sevkiyatın hiçbir kıymetiharbiyesi yok. PKK-Rejim ve İran’ın bölgeye taşıdığı Şii teröristleri çok kısa bir sürede sürüp çıkaracağız. Bunu tüm dünya görecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Türk, Kürt, Arap bütün vatanseverler aynı safta. Türk askerlerinin varlığı da güven unsuru. Bizim Türkiye ile dönem ve çıkar iş birliğimiz yok. Biz ortak değerler etrafında ittifak kurduk” vurgusunda bulundu.

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