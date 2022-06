Türkiye Gazetesi

Vefat eden Uğur Terzioğlu’nun cenazesi yarın Muğla Milas Kurşunlu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Milas’taki aile mezarlığında defnedilecek.

UĞUR TERZİOĞLU KİMDİR?

1933 yılında Milas’ta doğan Uğur Terzioğlu, ilk olarak aile şirketi Terzizade Fabrikaları Yönetim Kurulu’nda iş hayatına atıldı. Daha sonra İtalya’ya giden Terzioğlu, orada Filmcentre adlı şirketi kurdu. Bolu Tüneli’ni inşa eden İtalyan Astaldi S.P.A’ın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Terzioğlu, Taba Amcham Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kanada Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), TESEV (Kurucu Üye), Ankara Trafik Vakfı (Kurucu Üye), İtalyan Ticaret Odası (Üye), Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Democracy Council of California Türkiye Temsilcisi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Terzioğlu, özellikle Türk Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. İngilizce ve İtalyanca bilen Uğur Terzioğlu, birçok ödülün de sahibiydi. Bunlar arasında Fransız Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı, MPEA (US) Certificate Of Merit Ödülü ve İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı da vardı.

Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren Uğur Terzioğlu: Atılan adımlar çok değerli Türkiye ile İsrail arasında yaşanan yakınlaşmaya Türk iş dünyasından da destek geldi. Uğur Terzioğlu, bu olumlu havadan son derece mutluluk duyduklarını vurguladı.

Terzioğlu: Kıbrıs Türk Devleti hayırlı olsun Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Kıbrıs’a yaptığı seyahate Konsey olarak geniş bir katılımla destek verdiklerini söyledi. Terzioğlu, “Kıbrıs Türk Devleti hayırlı olsun” ifadesinde bulundu.