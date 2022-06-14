Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanmış ve kendisine siyasi yasak getirilmişti. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 yıl 9 ay, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLMİŞTİ

4 yıl 11 aylık cezası onanan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise infaz işlemleri için 1-2 saatliğine Silivri Cezaevi'ne girmişti.

KAFTANCIOĞLU'NUN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağı fiilen uygulanmaya başladı. Yargıtay, Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Karar CHP yönetimine gönderildi.

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