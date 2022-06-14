Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İsrail'in Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımlama hakkında açıklamada bulundu. Bilgiç, son günlerde İsrail'in Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

İSRAİL UYARIDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz gün İSrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Tatile giden İsraillilere yönelik halihazırda gerçek bir tehdit var. Bu herkesin başına gelebilir" diyerek İsrail vatandaşlarının kaçırılabileceğini ya da öldürülebileceğini söylemişti.

Lapid, İsraillilere hitaben "İstanbul'a seyahat planlıyorsanız iptal edin" demiş, Türkiye'de bulunan vatandaşlarından da geri dönmelerini istemişti.

İsrail’den İstanbul’daki vatandaşlarına ‘Hemen ayrılın’ uyarısı İsrail hükümeti, İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yaptı.

İsrail ordusu: Lübnan'da yok edilecek binlerce hedef belirledik İsrail Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedefin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada (Lübnan'daki Hizbullah'a atıfta bulunarak) Düşmanın füze ve roket sisteminde imha edilecek binlerce hedefi belirledik." ifadelerine yer verdi.