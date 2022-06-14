Türkiye Gazetesi

Türkiye hem terörle hem de uluslarası hukuk çerçevesinde Akdeniz ve Ege’deki haklarını korumak için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyon sinyali vermesinin ardından PKK/YPG’yi korku sardı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Killit Operasyonu ile PKK teröristleri tek tek yok edilirken Suriye'nin kuzeyindeki hainler için de hazırlıklar sürüyor.

Türkiye'nin deniz sınırlarında ise Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, tehditkar ve tahrik edici tutumları devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis geçtiğimiz günlerde ABD’de, Türkiye’ye ‘F-16 uçaklarının satılmaması’ için lobi yapmış ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gerekli cevapları almıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de konuşlu 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'nın Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra ettiğini duyurarak fotoğraflar paylaştı.

İki ülke arasında son olarak Yunan hükümetinin, Ege'de silahsız statüdeki adalara silah ve asker konuşlandırmaya başlaması ipleri iyice gerdi.

ŞİMDİ YUNANİSTAN DÜŞÜNSÜN

Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı her daim hazır olmak için kahraman Mehmetçik'in tatbikatları da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başarı ile icra edilen Efes-22 tatbikatından sonra KKTC'de de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra edildi.

KKTC’DE ‘ERKEN MÜDAHALE KUVVETİ TATBİKATI’

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, "28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı / KKTC 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından “Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı” icra edildi." denildi.

Yunanistan'a uyarı: Sistemlerini çökertir başlarına yıkarız Eski Yunan amiralin “İstanbul’u vururuz” sözleri “deli saçması” olarak yorumlandı. Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş “Türkiye, hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleri ile Yunanistan’ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek altyapıya sahip” dedi.

ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını seçti Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak adalara silah yığması ve iskana açması nedeniyle bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sert tepkilerine rağmen Türkiye aleyhine konuşan Yunanistan, provakasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan ABD’nin askeri üssüne dönerken ABD taraflılığını kanıtlarcasına Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye-Yunanistan geriliminde Atina’nın tarafında olduklarını itiraf etti.

Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Ataların çok iyi bilir, faturası ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Efes 2022 tatbikatında mesaj verdik. Hemen bir toplantı yaptılar, ‘Bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız.’ dediler. Yemezler Miçotakis. Ataların çok iyi bilir, faturası ağır olur.” dedi.