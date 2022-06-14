Türkiye Gazetesi

Kiralara yapılan zamlar kiracı ve ev sahibi arasında krizlere neden olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışmada kiracı ev sahibini silahla vurmuş ve 55 yaşındaki ev sahibi adam hayatını kaybetmişti. İşte o kiracı polis ekipleri tarafından yakalandı ve emnieytteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı kiracı ev sahibi adamın kendisine ‘Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm’ diyerek tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 43 yaşındaki kiracı Hamza Ç., ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir, kiracı Ç.’nin eve kız arkadaşlarını getirmesi ve kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başlamıştı. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza Ç., ev sahibi Tombul’u göğsünden 2 kez vurmuştu.

EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Hamza Ç.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan Ç. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. İşlemleri tamamlanarak “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Hamza Ç. adliyeye sevk edildi.

'KİRA BEDELİNİ 900 LİRADAN 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİ'

Katil zanlısı şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şahıs ifadesinde, “İki senedir Harmantepe Mahallesi’nde oturuyorum. Bütün kiralarımı günü güne eksiksiz ödedim. İkametin bedeli 900 kiraydı ve ödemeler de buna göre oldu. Evde tek başıma yaşıyorum. Bunun dışında da bir kız arkadaşım gelmektedir. Başka da gelen giden yoktur. Ev sahibi son iki aydır kira bedelini 2 bin 500'e çıkartacağını söyledi. Ben de kontratın dolmadığı için buna hakkının olmadığını söyledim” dediği öğrenildi.

'ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, KIZ ARKADAŞIMA SALDIRDI'

Şahsın devam eden ifadesinde, “Buna rağmen ısrarla evimin önüme gelip beni rahatsız etmeye başladı. Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, ‘Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil’ dedi. Bana, ‘Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm’ diyerek tehditlerde bulundu. Bundan huzursuz oldum ve bana zarar vereceğinden korktum. Son 1 haftadır da her gün gelmeye başladı. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Şahsın ayrıca, “2-3 gün önce de sopayla gelerek kapıyı yumruklayarak içeriye girmek istedi. Bundan sonra sopa değil silah olacak, millet kaç lira kira veriyor sen ne veriyorsun. Hakaret ve küfürler etti. Benim yakama yapıştı, ‘ Şenel benim kız arkadaşıma saldırmaya kalktı. Yumruğunu sıkıp hakaret etti. Bende bir anlık korkuyla tabancayı elime alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü İstanbul’da bir ev sahibi, kavga ettiği kiracısını silahla öldürdü. Ölen adamın yakınları sokakta feryat ederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Yargıtay’dan kiracılara kötü haber: İspatlamayana kapı gözüktü Yargıtay kira sözleşmesi yapıldığı sırada tarihleri boş olan kira sözleşmesinin sonradan doldurabileceğini, kiracının imzaladığı tahliye taahhüdünün sözleşme sonrası doldurulmasının önemsiz olduğuna karar verdi.

Kirada yeni dönem resmen başladı: Hem kiracının hem ev sahibinin yüzü gülecek Fahiş kira fiyatları için düğmeye basan Bakanlık yeni düzenleme için harekete geçti. Peki kira düzenlemesi Resmi gazetede yayınlandı mı? Yeni kira düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile kira artış oranı yüzde 25’e sabitlendi. Vatandaşlar kira artış oranı ne zaman yürürlüğe girecek merak ediyor. Dün itibariyle yürürlüğe giren yeni kira artışı düzenlemesi ile kirada yeni dönem resmen başladı. Hayata geçen ‘yüzde 25 sınırı’ 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte yeni kira düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler…