Türkiye Gazetesi

Türkiye, bir süredir şiddetli yaz yağmurları sebebiyle zor günler geçiriyor. Bu defa Sivas'ta yoğun yağışlar, hayatı oldukça zorlaştırdı. Öyle ki; Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu. Paşabahçe Mesire Alanı yolunda ise heyelan meydana geldi.

KÖPRÜ SULAR ALTINDA KALDI

Sivas’ta şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Sivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu. Sel suları tarım arazilerine büyük oranda zarar verdi. Yaşanan selde yaralanan ve can kaybı olmadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

YOLDA HEYELAN OLDU

Araçların mahsur kaldığı bölgeye, belediye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Trafiğe kapatılan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

"100'DEN FAZLA İHBAR ALDIK"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle farklı durumlar yaşadıklarını söyledi.

Kentte yoğun yağış olduğunu belirten Bilgin, "Meteorolojiden aldığımız verilere göre metrekareye 30 kilogram yağış düşmüş. Bu da doğal olarak belli bölgelerde sıkıntılar oluşturdu. Paşabahçe Mesire Alanı yolunda dağdan gelen sel nedeniyle yol kapandı." dedi.

Adana da sele teslim! Araçlar hurdaya döndü, 3 köprü büyük zarar gördü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sele neden oldu. İlçeye bağlı Düzağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle 3 araç hurdaya dönerken, asırlık ağaçlar sulara kapıldı.

Ankara'daki selde can kaybı arttı Ankara'yı sel vurdu. Afette üç kişi öldü. Yapılan çalışmalar sonucu bugün bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı dörde çıktı.

Yollar göle döndü, vatandaşlar botlarla kurtarıldı: Ankara sele teslim Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Sokakların göle döndüğü bölgede, birçok vatandaş mağduriyet yaşadı. Gelişmelerin akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt’taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.