Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Hem sosyal medyada hem de diğer platformlarda sondaj gemisinin isminin açıklanmasının ardından binlerce mesaj paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelerde Erdoğan’ın yeni sondaj gemisinin ismini Abdülhamid Han olarak açıklamasının iki anlamda mesaj taşıdığına dikkat çekiliyor.

İÇERİYE VE DIŞARIYA MESAJ

Bu mesajlardan ilkinin son dönemde özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Abdülhamid Han’a yönelik tepki çeken sözlerine bir cevap olduğu belirtiliyor. Bir süredir kamuoyunda sondaj gemisinin adının ‘Alparslan’ olacağı beklentisi vardı. Hükûmet cephesinde de Alparslan ismine sıcak bakılıyordu. Son anda ibrenin Abdülhamid Han’a kaymasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat etkili olduğu konuşuluyor. AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde gemiye Abdülhamid ismin verilmesinin ayrıca, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerine karşı çıkan Batı’ya da anlamlı bir mesaj niteliği taşıdığı görüşü dile getiriliyor. Başta AB üyesi ülkeler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği arama-tarama ve sondaj faaliyetlerine yönelik sık sık Türkiye karşıtı açıklamaların yanı sıra yaptırım tehdidinde de bulunuyorlar. Abdülhamid Han isminde karar kılınmasındaki en önemli etkenlerden birinin de Abdülhamid’in mühendislik ve yer altı kaynaklarına olan ilgisi sebebiyle kendisine ‘vefa’ gösterilmesi olduğu değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca, Sultan Abdülhamid Han’ın 1901 yılında Alman ve Türk mühendislere yaptırdığı ve kamuoyunda ‘petrol haritası’ olarak bilinen hadiseye de vurgu yapmıştı.

Sondajlarla tersine beyin göçü başladı Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği sondaj ve arama çalışmaları yurt dışında olan Türk mühendislerin Türkiye’ye dönmesine vesile oldu. Enerji Bakanı Dönmez “Şu anda da gayet mutlu, uyumlu bir ekibimiz var” diye konuştu.