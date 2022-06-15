Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

CHP dün hareketli bir gün yaşadı. CHP, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kapıyı gösterdi. Rüşvet sebebiyle görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da siyasi parti üyeliği düşürüldü. Kamuoyunun büyük tepkisini çeken skandal açıklamaları ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, MYK tarafından oy birliği ile ‘kesin ihraç’ talebiyle ‘tedbirli’ olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Özcan, son dönemde mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle dikkat çekmişti. Ayrıca, belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üyeye yönelik skandal niteliğinde sözler sarf etmiş ve toplumun her kesimi tarafından protesto edilmişti. Özcan, son olarak da Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak Cumhurbaşkanlığı için kendisinin aday gösterilmesini istemişti.

Rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise CHP’den ihraç edildi. Bu arada Çanakkale’nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Bülent Öz, hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti açısından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırdı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN FORMÜL

CHP’de bir gelişme de Canan Kaftancıoğlu kanadında yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu görevlisine hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Öte yandan, CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun, Kaftancıoğlu için ‘danışman’ formülü üzerinde durduğu konuşuluyor. CHP liderinin Kaftancıoğlu’nu danışmanı yaparak, resmî olarak il başkanı sıfatı olmasa da ‘gölge il başkanı’ olarak İstanbul’daki seçim sürecini yönettirmeyi planladığı belirtiliyor.

Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü. Siyasi yasak uygulamaya koyuldu.

Son dakika: CHP'den Tanju Özcan kararı! Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Alınan karar sonrası Özcan sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken paylaşımda bulundu.