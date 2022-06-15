Türkiye Gazetesi

Küçüklüğümüzün vazgeçilmez çizgi filmlerinden Scooby Doo, Space Jam veya Goof Troop gibi popüler çizgi filmlerin mimarı Güney Koreli animasyon uzmanı 70 yaşındaki Namkook Lee bu kez işiyle değilde özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü animasyon uzmanı İstanbul'da eşine şiddet uyguladığı ve gözaltına alındığı iddia edildi.

İstanbul'da özel bir üniversitede profesör olarak görev yapan Namkook Lee, geçtiğimiz yıl 62 yaşındaki eşi Jae Lee ile birlikte üniversitenin yaz eğitim programı için Türkiye'ye geldi. Üniversitenin Beyoğlu taraflarında bulunan apartında ikamet eden çift arasında 26 Mayıs günü bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Prof. Lee eşinin göğsüne birçok kez yumruk atarak, darp etti.

ŞİDDET UYGULADIĞI EŞİ HASTANELİK OLDU

Ertesi gün dışarı çıkan çift, bir restoranda yemek yedikleri sırada yeniden aynı mesele nedeniyle tartıştı. Güney Koreli Lee, eşinin ağzına ve yüzüne yumruklarla vurduktan sonra mekandan ayrılarak, apartlarına gitti. İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi.

DARP SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Jae Lee'nin aldığı darbelerle vücudunda hasar meydana geldiği ve çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi. Yaşlı kadın, eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü ifade etti.

Gözaltına alınan Profesör, ifadesinde eşiyle kavga ettiklerini kabul etse de darp olayını reddetti. Güney Koreli animasyon uzmanı Namkook Lee, ifadesinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Namkook Lee hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Eşini saatlerce darp ederek, vücudunda kalıcı yaralanmaya neden olarak hayati tehlike geçirmesine neden oldu. Profesör Lee hakkında hakkında, 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Profesör Lee, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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