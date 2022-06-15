Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. C. Lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'te olacağını açıklayan Erdoğan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı da eleştirdi. DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunmasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydeniz'in dokunulmalığının kaldırılması için Meclis'in üzerine düşeni yapacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE HABER

Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor. Lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affı önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

'YUNANİSTAN ÜZERİNDEN ÜLKEMİZE OYNANAN OYUNLARIN FARKINDAYIZ'

EFES-2022 Tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

'TÜSİAD'IN BAŞINDAKİ BEYEFENDİ HADDİNİ BİL'

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

'TÜSİAD KAPIMIZI HİÇ ÇALMASIN'

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz.CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

TÜRK HAVA YOLLARI

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

2023 SEÇİMLERİ VURGUSU

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük.

'YA ADAYINI AÇIKLA YA DA ADAYINI AÇIKLA'

Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil. Seçimin tarihi belli olmasına rağmen 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı hala yok. Adaylarını şimdi açıklarlarsa o kişi yıpranırmış. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelince yıpranıyor, bu milleti kandırmaktır. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha söylüyorum. ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.

AK Parti olarak duruşumuz nettir. Bay Kemal biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz merak etme. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuz müddetçe kimse bu ülkenin insanlarını ötekileştiremez hor göremez.

Milletimiz onlar hakkındaki nihai hükmünü verecek... Terör örgütü elebaşılarının eliyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntüleri de unutmayın. İstanbul Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduğunu gayet iyi biliyoruz.

POLİSE YUMRUK ATAN DBP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Bu kadının dosyası çok kabarık. 60 küsur dosyada suç rayihası var. İhanetin bedeli hukuk önünde sorulacak, takipçisiyiz. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını ortaya koyuyoruz. Meclis'in de üstüne düşeni yapacağına inanıyoruz.

Milletimiz onlar hakkında nihai hükmünü Haziran 2023'te verecek. HDP'nin terör örgütü elebaşlarının eliyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. İstanbul Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, onun arkasında, yanında yer alan milletvekillerini, geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduğunu gayet iyi biliyoruz.

AKARYAKIT FİYATLARI

Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışın farkındayız. Alım fiyatlarını yüksek tutmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'deki doğalgazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak artıştan anında etkileniyoruz. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır."

NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoltenbeg, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

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