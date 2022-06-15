Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde TÜSİAD'da vardı. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turhan’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye siyaseti ile ilgili yaptığı eleştiriler siyasi krize neden oldu. AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Turhan'a ithafen eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi; Dış politikada bize ders veremezsin" diyerek Türkiye'nin duruşunu bozamayacaklarını vurguladı.

Konuşmasına devam eden Erdoğan, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turhan için eleştiirlerini ağırlaştırdı ve “Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız." dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'BU KAPIYI ÇALMASIN'

Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız.

TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere 'af' müjdesi! Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bir süredir üzerinde çalıştığımız kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz." ifadeleri kullanarak öğrencilere müjdeyi verdi.

NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoltenbeg, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı! Türksat 5B uydusu hizmete açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.. Türksat 5B Uydusu Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından hizmete açıldı. Törende Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.