Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevaplıyor…

DÖVİZDEKİ OYNAKLIK GİDERİLECEK

Enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış, buna bağlı lojistikte yaşanan artış tüm dünya ekonomilerini derinden sarstı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı da yeni bir küresel fiyat artışına yol açtı, ekonomiler olumsuz etkilendi.

Burada öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Bunun için eldeki tüm imkanlarla istikrara kavuşturulması birinci önceliğimiz. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bunlara tedbir almak için her gün görüşmeler yapıyoruz.

ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ OLACAK MI?

Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi.

Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var.

Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak.

Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.

EYT KONUSUNDA ADIM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna ilişkin ise Kurtulmuş, "Öncelikler ortaya çıktığında çalışmalar hızlandırılarak kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

"Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır."

"6+1'LİK İTTİFAKIN ORTAK BİR FİKRİ YOK"

6'lı masa ittifakında her ne kadar HDP'nin adı geçmese de ittifakta yer aldığını belirten Numan Kurtulmuş, "6+1'lik ittifakın ortak bir fikri yok. Ülkeyi nasıl yöneteceğini açıklamalı. İttifakın vakti kalmadı, adayını açıklamalı" dedi.

DBP'li vekil Saliha Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "DBP'li vekilin yaptığı açıkça suçtur" dedi.

CHP İLE HDP'NİN OY ORANI

Numan Kurtulmuş, CHP ile HDP'nin seçimlerde alacağı toplam oy oranını açıkladı. Kurtulmuş, "CHP+HDP’nin oyu maksimum yüzde 35’tir" dedi.

NATO ÜYELİĞİNE VETO

Terör örgütünü destekemeleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'nin veto edeceğine ilişkin de açıklamada bulunan Kurtulmuş, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin edişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

YUNANİSTAN İLE ADALAR KRİZİ

Türkiye ile Yunanistan arasında adalar konusundaki gerilime ilişkin bazı ülkelerin Yunanistan'ın sırtını sıvazladığını söyleyen Numan Kurtulmuş, "Yunanistan Adalar konusunda Türkiye ile konuşmalı. Adalar denizi bir Yunan denizi değildir. Yunanistan Ukrayna'ya yapılanı görsün" dedi.