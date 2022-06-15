Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da 'Kekik' adlı nefes kesen operasyonda evden milyonlarca lira değerinde 1 kova dolusu uyuşturucu madde çıktı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kemalettin Mahallesi’nde ikamet eden A.K. adlı şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

4 aylık takibin sonunda adli mercilerden alınan arama kararlarının ardından A.K. adlı kişinin evine baskın düzenleyen polis ekipleri tespit edilen eve düzenlediği operasyonda 2milyon lira değerinde bir kova dolusu 10 kilogramağırlığında bonzai adı da verilen sentetik kannabinod ile 200 gram metamfetamin ile çeşitli sentetik ecza hapları ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen paraya el koyan polis ekipleri olayla ilgili biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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