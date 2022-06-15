Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO VETOSU

İsveç ve Finlandiya'nın bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. Top şuan onların ellerinde. İki ülkenin nasıl bir tavır sergileyeceğine bakacağız

OLASI SINIR ÖTESİ OPERASYON

İdlib'de 100 bin tane daha briket ev yapıyoruz. Bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Ayrıca terör örgütleri, insanlara askerlerimize saldırıyor. ABD ve Rusya bu bölgeden teröristleri temizleyeceklerini söylediler ama sözlerini yerine getiremedik. Her türlü terör tehdidine karşı tedbirlerimizi almamız lazım.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

Bir BM planı var. Haritayı göstererek arkadaşlara da gösterdim, biz bu planı uygulamak istiyoruz. Bunu BM çatısı altında yapmamızda fayda var. Lavrov'a da bunu söyledim.

Rusya'dan da cevap bekliyoruz, askeri alanda teknik çalışmalar devam ediyor. İşleyiş ve denetim de dahil tüm konular ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişesinin giderilmesi lazım.

Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın, Ukrayna'da Rusya limanlarımıza saldırmasın diyor. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar ve güvenli bölgelerde denetimler yapılacak. 40'a yakın ülke, tahıl alımının yüzde 50'sini bu iki ülkeden yapıyor. Bazı ülkeler tamamını bu iki ülkeden alıyor. Tüm dünyanın yararına bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz."

NATO’da iki haftada iki kritik toplantı Üç aydan fazladır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğinin tartışıldığı bir dönemde, NATO’da iki önemli toplantı gerçekleştirecek.

NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoltenbeg, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.