Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015'te terör saldırılarında zarar gören Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapımştı. Bu esnada silahla ateş açılmış Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmiş, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuştu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen PKK'lı Mahsum Gürkan, olayın ardından bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Yakalama kararı çıkarılan diğer terörist Uğur Yakışır hakkında ise "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", iki polisi "kasten öldürmek" suçlarından üçer defa ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıca Tahir Elçi'yi "muhtemel kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T.'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Polis memurları S.T., F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapis talep edildi.

DAVUTOĞLU İFADE VERECEK

Bugün firari terörist Yakışır'ın aralarında bulunduğu dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T., F.T. ve M.S. katıldı. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Elçi ailesinin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi onayladı. 23 Kasım'a ertelenen duruşmada, Davutoğlu tanık olarak dinlenecek.

Fuat Uğur: Tahir Elçi'nin ölümüne Ahmet Hakan sebep oldu Fuat Uğur ve Cem Küçük, Medya Kritik'te gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Tahir Elçi davasında harddisk boş çıktı Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin başlatılan dava bugün de devam etti. Önemli delillerden biri olarak kabul edilen ve bozuk olması sebebiyle mahkemenin incelenmesi için TÜBİTAK’a gönderdiği güvenlik kamerasına ait görüntülerin kaydolduğu harddiskin boş olduğu ortaya çıktı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenme talebi ise reddedildi.

Tahir Elçi davası, reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin ilk duruşma bugün başladı. Duruşma, avukatların reddi hakim talebinin görüşülmesi için ertelendi.