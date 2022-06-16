Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, 12 Haziran'da Kadıköy'de düzenlenen "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" eyleminde bir orada görevli bir polis memuruna yumruk atmıştı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok AK Partili isim ve bakanlar polise yumruk atan DBP'li milletvekilini kınamış ve tepki göstermişti.

DBP'li vekile polis memuruna mukavemet göstermesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk attığı gerekçesiyle hazırlanan soruşturma evrakında, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) 161/9. maddesine göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyasına yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği ifade edildi ve dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI

Vekilin kendiisne yumruk atmasından dolayı şikayetçi olan polis memuru H.A'nın savcılıkta ifadesi alındı. Polis memuru o anları şu şekilde anlattı:

"Eylemci şahıslara 'Sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Saliha Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı.

Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim.

'FOTOĞRAFIMI ÇEKTİ VE TEHDİT ETTİ'

Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim."

Adalet Bakanı Bozdağ'dan polis yumruklayan DBP'li vekile sert sözler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Kadıköy'deki izinsiz polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e sert çıktı. Bakan Bozdağ "Milletvekilliği sıfatını taşıyan birisinin yapacağı bir eylem değildir. Bu, ancak terörist olan birinin yapacağı bir eylemdir" dedi.

Polise yumruk atan HDPli vekilin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Meclis Başkanı Şentop'tan polise yumruk atan DBP'li Aydemir'e tepki: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir TBMM Başkanı Mustafa Şentop, polis memuruna yumruk atan DBP'li vekil Saliha Aydemir’e ilişkin "Çok çirkin hareket, haddini bilmezlik" ifadelerini kullandı. Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir." dedi.