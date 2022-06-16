Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gündemine oturan Nisa bebekten kötü haber geldi. Annesi tarafından sokağa terk edilen ve bir sağlık görevlisinin kendi evladı gibi merhamet gösterdiği olay herkesi duygulandırmıştı. 5 Nisan’da boğazına kusmuk kaçması nedeniyle yoğun bakıma alınan Nisa bebek yürekleri ağza getirmişti. Sağlık görevlisi

ANNESİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLMİŞTİ

Türkiye günlerce annesi tarafından sokağa terk edilen Nisa bebeğe uzanan şefkat elini konuşmuştu. 5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın elleriyle beslediği Nisa bebek aylar sonra yürekleri burktu.

DURUMU GİTTİKÇE KÖTÜLEŞTİ

Sabah’ın haberine göre Nisa bebeğin minik kalbi boğazına kusmuğun kaçması sonucu durdu. Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğunu fark eden bebeğe ilk müdahaleyi yuvanın doktoru yaptı. Yuvada ve ambulansta dakikalarca kalp masajı yapılan Nisa bebek 30 dakikada acil servise getirildi. Kalp masajının ardından kalbi çalışan Nisa bilinci kapalı olarak yoğun bakıma alındı. Genel durumu kötü olan Nisa bebek 10. gününde kalp kasılması nedeniyle durumu gittikçe kötüleşti.

NİSA BEBEK ENTÜBE EDİLDİ

Solunum yapabilmesi için entübe edilen minik beden, mekanik ventilatörde anbean yakından takip ediliyor. Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi. Gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, maalesef çevresel farkındalığı da yok. Yani 'vejetatif' durumda.

Nisa bebekle ilgili mahkemeden yeni karar: İsmi değiştirildi Tüm Türkiye'yi ağlatan Nisa bebek ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmış, Nisa bebeğe kök hücre nakli yapıldığı ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatıldığı belirtilmişti. Son dakika gelişmesine göre; Nisa bebeğin adı mahkeme kararıyla değiştirildi. İşte Nisa bebeğe dair son gelişmeler...