Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit'ten bu kez acı haber geldi. Pençe Kilit operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyon bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman askerimiz P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK'in yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelerede yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit Son dakika: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.