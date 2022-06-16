Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik şehitm olan askerlerimizin kanını yerde bırakmıyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit Son dakika: Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün (28) şehadet haberi ailesine verildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.