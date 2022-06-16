Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını açıkladı. Yalçın, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.'

YENİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı.

MHP'den yeni anayasa sinyali MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın İnegöl İlçesi MHP teşkilatı "Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında yeni anayasa sinyalinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli: Teröriste terörist diyemeyen siyasetçi değildir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröriste destek veren, terörün izinden giden, kurşun atanlarla can ciğer olan adaletin ve hukukun konusudur. Teröriste terörist diyemeyenler siyasetçi olmadığı gibi bu vatanın, bu milletin gerçek evlatları da olamazlar" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'den üs tepkisi: Yunanistan ateşle oynuyor Suriye'nin kuzeyinde düzenlenmesi planlanan harekatla ilgili destek mesajını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miçotakis'e dedelerini hatırlatarak "Yunanistan ateşle oynuyor" dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Van'daki konuşması için de "Kılıçdaroğlu hani Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım. Tanınmaz haldesin" diyerek tepki gösterdi.