Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 142 ARTTI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,7, 10,6 ve 9,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 142,2, 130,9 ve 122,6 oranlarında artış gösterdi.

Nisandan sonra mayısta da rekor satış: Rusların konut alımı dokuz kat arttı Savaş sebebiyle Rusların Türkiye’ye ilgisi artarak devam ediyor. Türkiye genelinde mayıs ayında 122 bin 768 konut satışı gerçekleştirilirken, Ruslara satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 900 artış gösterdi.