Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor. Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, ABD senatosunda yaptığı konuşma ve Washington’da Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri, Yunanistan - Türkiye arasındaki normalleşme yolundaki ilişkilere çelme takmıştı. Son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, resti çekmiş ve “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” demişti.

'AKLINI BAŞINA AL'

Yaşananların ardından Yunanistan bu defa da Ege Denizi'nde bulunan adaları silahlandırmaya kalmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Atina'yı uyarmıştı. 'Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık' diyen Erdoğan, 'Ancak bu sabrımız, muhattabımız tarafından yanlış anlaşılıyor. Yunanistan aklını başına alsın. Türkiye gerektiğinde hakkını korumaktan geri durmayacaktır' açıklamasında bulunmuştu.

'DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ'

Gerilim artarken NATO Karargahı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüşen Bakan Akar görüşmede, "Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Bakan Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Rusya: “NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen silahların deposu vuruldu” Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya savunma amaçlı gönderilen silahların tutulduğu deponun Kalibr Seyir Füzesi tarafından vurulduğunu açıkladı.

NATO’da iki haftada iki kritik toplantı Üç aydan fazladır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğinin tartışıldığı bir dönemde, NATO’da iki önemli toplantı gerçekleştirecek.