Türkiye Gazetesi

Binlerce insan ülkelerinde yaşanan savaş veya açlık vb. durumlar nedeniyle başka ülkelerde yeni bir hayat kurmak için bazı ülkelere giriş yapmak istiyor. Bu tür durumlarda ise bazı ülkeler gelen göçmenleri acımasızca yöntemler uygulayarak geri itiyor. Yunanistan ise bu duruma örnek verilebilecek en büyük örneklerden biri. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyenlerin hayaller ise resmen insanlık dramına dönüşüyor.

Hatta çoğu zaman Yunanistan, botları patlatmak, sınırda göçmenlere ateş açmak gibi insalık dışı önlemler alarak birçok insanın ölümüne yol açıyor.

41 BİN GÖÇMEN GERİ İTİLDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı "Ege Denizi'nde geri itmeler ve boğulan insan hakları" raporu, Yunanistan'ın acımasızlığının sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından son 2 yılda 41 bin 523 düzensiz göçmen geri itildi.

183 GÖÇMEN ÖLDÜ

Geri itilen 97 düzensiz göçmen boğularak öldü. Karadan yapılan geri itmelerde de 86 göçmen donarak hayatını kaybetti. Raporda Yunanistan'a ulaşan göçmenler aç ve susuz bırakıldı. Can yeleği olmadan ters kelepçe takılarak denize atılanlar, hatta benzin dökülerek yakılanlar olduğu belirtildi. Ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenler botları delinerek ya da dondurucu soğukta çıplak halde ölüme terk edildi.

AVRUPA ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Raporda, Ege Denizi'ndeki ihlallerin son bulması için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunuldu. Avrupa Birliği'nin göç dalgasını uluslararası hukuka uygun yönetmesi, göçmenlere yönelik dil, din, ırk ve renk ayrımcılığından vazgeçilmesi talep edildi. Öte yandan, "Çağ dışı geri itme politikasına son vermesi için Yunanistan'a baskı yapın" çağrısı yapıldı.

Yunanistan'ın bu eylemleri gerçekleştirilen personeli cezalandırması istenirken, çocuk, engelli ve yaşlıların durumlarının insani bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dışişleri'nden Almanya'ya Yunanistan tepkisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, "Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." dedi.

Yunanistan'a uyarı: Sistemlerini çökertir başlarına yıkarız Eski Yunan amiralin “İstanbul’u vururuz” sözleri “deli saçması” olarak yorumlandı. Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş “Türkiye, hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleri ile Yunanistan’ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek altyapıya sahip” dedi.

ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafını seçti Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak adalara silah yığması ve iskana açması nedeniyle bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sert tepkilerine rağmen Türkiye aleyhine konuşan Yunanistan, provakasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan ABD’nin askeri üssüne dönerken ABD taraflılığını kanıtlarcasına Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye-Yunanistan geriliminde Atina’nın tarafında olduklarını itiraf etti.