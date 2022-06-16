Türkiye Gazetesi

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti. Söz konusu ziyarette MilliTeknoloji Hamlesi'ne dair bilgiler verildi.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ANLATTIK

Baykar'dan yapılan açıklamada, ''NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık.'' denildi.

Baykar'ın İHA ve SİHA'ları listeleri altüst etmişti... Bir başarı da Türk zırhlılarından Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kara, deniz ve hava araçlarında büyük bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlıyor. Yerli savunma sanayi şirketlerinin ürettiği zırhlı kara aracı ve süratli devriye botları, ihracat payını artırarak, üreticilerine 'Türkiye'nin ihracatta en hızlı yükselen şirketleri' başarısını sağladı.

BAYKAR'dan büyük başarı! 'Farkımızı dünyaya gösteriyoruz' diyerek paylaştılar Yerli ve milli savunma sanayii alanında ürettikleriyle büyük başarılara imza atan, yurt dışında da Bayraktar TB2, Kızılelma ve TİHA ile ses getiren Baykar, sektör şampiyonu olarak ödüle layık görüldü. Baykar'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeğiyle savunma ve havacılık alanında ihracat birincisi olduk. Gururluyuz'' ifadelerine yer verildi.

İlk uçuşlar bu köyde yapılmıştı! Baykar köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarını Şırnak’ın Akçay köyünde yapmıştı. 15 yıl aradan sonra şirket yetkilileri Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyüne giderek köy sakinlerine İHA maketi hediye etti.