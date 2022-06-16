Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.53'te Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Van'da 5 büyüklüğündeki depremin panik anları kamerada Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak yürekleri ağza getiren deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Van'da 5,0 büyüklüğünde deprem Van'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,0 olarak açıklandı