Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu, yoklama kaçağı ve bakaya vatandaşlara bedelli askerlik imkânı sunan düzenlemede sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre, hükûmet,bu durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı çalışmayı tamamladı. Bugün Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemenin hızla yasalaşması bekleniyor. TBMM’de görüşülecek bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek. Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan 2 bin 100 kişi bulunuyor. Bu kişiler için de dövizli askerlik affı getirilecek. İkinci kez başvuru yaparak, dövizli askerlikten yararlanmaları sağlanacak.

Erdoğan “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” demişti.

Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Yoklama kaçağına bedelli askerlik imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ardından yaptığı açıklamada, yoklama kaçakları için bedelli askerlik imkanının tanınacağını duyurdu. Erdoğan, kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceklerini söyledi.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu Bakan Hulusi Akar, 2022 yılı bedelli askerlik ücretinin son belirlemelere göre 55 bin 194 lira olacağını açıkladı.