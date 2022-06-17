Türkiye Gazetesi

Göçmenlere karşı uygulanan vicdansızlığın dünyanın birçok noktasında örneği görülebiliyor. Daha önce Almanya'da yaşayan bir türk gencine, seçim broşürlerini yırttığı gerekçesiyle polis şiddet uygulamış ve genç çocuğu acımasızca darp etmişti. Buna örnek verilebilecek bir olayda Avustralya'da yaşandı. 3 yıldır Avustralya'da göçmen merkezinde tutulan Gökhan Can isimli bir Türk genci öldürüldü.

Avustralya medyası ise Gökhan Can adlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Perth kentinde bulunan göçmen gözaltı merkezinde, dün gece yarısı uykusu sırasında bıçaklanarak öldürüldüğünü kaydetti.

CİNAYETİN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Cinayetin ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, bıçaklayan kişiyi gözaltına aldı. 32 yaşındaki Gökhan Can'ın yaklaşık üç yıldır gözaltı merkezinde tutulduğu, oturma izni verilmediği ancak yakın zamanda Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

'İNSANI İNSAN YAPAN KAĞIT PARÇASI MI?'

Can'la aynı gözaltı merkezinde tutulan bir görgü şahidi olay sonrası, "Burada insanlar ölüyor. Burada insanın hiçbir değeri yok. İnsanı insan yapan şey vize denilen bir kağıt parçası mı?" sözleri ile sert tepki gösterdi.

Belçika'nın 'O Ses'ine Türk genci damga vurdu Belçika'da yayınlanan "The Voice" programına katılan Türk genci Kaan Kandemir, jüriden tam not alarak başarı gösterdi.

Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası Polonya'da eğitim gördüğü okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanada polisi, kayıp Türk genci arıyor Kanada polisi, 2 Aralık’tan beri kayıp olan Türk genci Ece Eğerci’yi aradıklarını duyurarak, vatandaşların kayıp genç hakkında herhangi bir bilgiye ulaştıkları takdirde polise bildirmesini istedi.