Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."
MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB duyurdu: 1 Ocak'tan bu yana 425 PKK'lı öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi ile PKK'ya ağır darbe indiren TSK, 1130 teröristi öldürdü. MSB, 1 Ocak'tan bu yana ise 425 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.