Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu.Adalar konusunda Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili Miçotakis'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna net cevap veren Erdoğan, "Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı söyledik. Yunanistan başının çaresine baksın" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

'YUNANİSTAN BAŞININ ÇARESİNE BAKSIN'

"Sürece yönelik tepkileri ortaya koydum. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi. Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra başının çaresine baksın.

VELİAHT PRENS SELMAN'IN ZİYARETİ

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudia Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'adayını açıkla' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap: Bir şart sundu Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayının henüz açıklanmamasına değinen ve kendisine "Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen de adayını açıkla" şeklinde seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayını bir şartla açıklayacağını söyledi.

Son dakika: Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Yeni proje yolda, ücretsiz dağıtılacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karne dağıtım töreninde öğrencilere müjde verdi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulunarak öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Erdoğan, 'evlatlarımıza ücretsiz olarak verilen kitap sayısı 4 milyar adedi aştı. 100 milyon yardımcı kaynağı ücretsiz olarak dağıtacağız. MEB'in öncülüğündeki yeni projede birçok branşta yaz okulları açılacak.' dedi.

Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Başkanından asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Cumhurbaşkanı her şeyin farkındayım dedi" açıklamasında bulundu.