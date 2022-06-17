Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yalnızca askeri operasyonlarla değil kamu içerisinde de devam ediyor. Terör suçları nedeniyle birçok kamu görevlisi görevden alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son 3 yılda çok sayıda belediye başkanının terör suçları nedeniyle görevden alındığını duyurdu.

Bakan Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ‘Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımlardan bahsederek, “Doğu ve güneydoğu şehirlerimizde bölgeler arası gelir farklılığı uçurumuna ve tartışılamayacak derece sıkıntıya yol açılabilecek bir farklılıktan bahsedilmemektedir.

Yol, hastane, otoban, otoyol, üniversiteler, İstanbul'da kişi başına düşen öğretmen sayısından daha fazla öğretmen, gençlik, kadın, kültür merkezleri doğu ve güneydoğu illerimizde var. Güvenlikle, asayişle ilgili bir problemin olmadığı, herhangi bir yerden bir yere rahatlıkla gidilebileceği bir tablo var. Bitmeyen havalimanlarının bitirildiği, etrafımızdaki coğrafyanın en büyük barajlarının yapıldığı, tarlalarının suyla buluştuğu, kırsalda da her türlü hizmetin yapıldığı, çocuklarımızın üniversite kazanım ve tıp fakültesini kazanım oranının son 5 yılda yüzde yüzlerin üzerine çıktığı bir tabloyu görüyoruz” dedi.

'YAPTIKLARINI YAPSAK BİZİ BİR DAKİKADA TERÖR DEVLETİ İLAN EDERLER'

Terör örgütlerinin arkasında Avrupa ve Amerika'nın olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Amerika'nın ve Avrupa'nın şu yaptıklarından bir tanesini biz yapmış olsak, teröristleri veya onların ülkelerine karşı eylem düzenleyenleri kendi ülkemizde barındırsak, onlara sivil toplum kuruluşu makyajı versek, onlara eğitim versek, kendi ülkemizde onların meşru harekat alanı içerisinde bulunmalarını sağlasak, meşruiyet sağlamaya çalışsak, rahat hareket etmelerini temin etsek Türkiye'yi bir dakikada terör devleti olarak ilan ederler.

'ARKALARIN KOSKOCA AMERİKA VE AVRUPA VAR'

Binlerce tır silah gönderenler, FETÖ elebaşını ülkesinde besleyenler, PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olmasına rağmen onu ambalajlayıp Avrupa ve Batı'da ofisler açtırmaya çalışanlara, terörü kendi elleriyle beslemeye çalışanlara biraz güçlüler diye kimse ses çıkarmıyor. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütünü kendinden mütevellit bir terör örgütü olarak görenler ahmaktırlar. Arkalarında koskoca Amerika ve Avrupa vardır, silahları, bilgileri, tecrübeleri, bütün destekleri ve organizasyonları vardır. Onların korunması ve meşruiyeti altındadırlar" değerlendirmesinde bulundu.

'BU İŞLERİN DESTEKÇİSİ OLDUĞU APAÇIK'

Türkiye'yi engellemek için içeriden ve dışarıdan çok fazla müdahalenin olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde terör koridorunun yapılmaması ve oraya Türk Silahlı Kuvvetlerinin sevk edilmesine yönelik tezkerenin engellenmesi de dışarıdan bu işlerin planlayıcısı olduğu kadar, içeriden de bu işlerin şakşakçısı, destekçisi olduğu apaçık çok nettir. Her zaman bu ülkede bunlar var olmuştur. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, dünyanın binlerce kilometre ötesinden kendisine tehdit olarak gördüğü İŞİD militanını öldürmeye çalışan Amerika'yı makul ve meşru görenler, bizim sınırımızın hemen ötesinde binlerce havanın, merminin Hatay'a, yüzlerce teröristin sızarak Amanoslara veya ülkemizin başka noktalara gelmesini meşru bulmamalıdırlar” diye konuştu.

'KIMILDAYAMAYACAK BELEDİYELER VARDI'

Türkiye'yi engellemek için içeriden ve dışarıdan çok fazla müdahalenin olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde terör koridorunun yapılmaması ve oraya Türk Silahlı Kuvvetlerinin sevk edilmesine yönelik tezkerenin engellenmesi de dışarıdan bu işlerin planlayıcısı olduğu kadar, içeriden de bu işlerin şakşakçısı, destekçisi olduğu apaçık çok nettir. Her zaman bu ülkede bunlar var olmuştur.

Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, dünyanın binlerce kilometre ötesinden kendisine tehdit olarak gördüğü İŞİD militanını öldürmeye çalışan Amerika'yı makul ve meşru görenler, bizim sınırımızın hemen ötesinde binlerce havanın, merminin Hatay'a, yüzlerce teröristin sızarak Amanoslara veya ülkemizin başka noktalara gelmesini meşru bulmamalıdırlar” diye konuştu.

48'İ PKK, 1' FETÖ OLMAK ÜZERE 49 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Son 3 yılda terör suçları nedeniyle 49 belediye başkanının görevden alındığını söyleyen Bakan Soylu, “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı” dedi.

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