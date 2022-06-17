Türkiye Gazetesi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in, yerel mahkeme tarafından yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak. Taraflar, 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

"TEK ÜMİDİMİZ 5 TEMMUZ"

Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Yargıtayın bozma ilamının 3. Ağır Ceza Mahkemesine geldiğini söyledi.

Aladağ, "Mahkemenin 3 günlük bir çalışması sonucu bugün yine UYAP’tan takip ettiğimiz kadarıyla bir tensip tutanağı var ancak içeriğini göremiyoruz. Duruşma günü var, 5 Temmuz 2022 saat 14.00 şeklinde." ifadelerini kullandı.

Aladağ, Şeker hakkında tahliye beklentilerine ilişkin de "Bu, hepimizin çok beklediği, ümitle beklediği o sevinci şimdilik yaşayamadık. Diyoruz ki şayet tahliye kararı vermiş olsaydı bundan hepimiz haberdar olurduk ama duruşma günü beklenenden çok daha yakın, kısa bir tarih. Artık tüm ümidimizi, beklentimizi duruşma günü olan 5 Temmuz tarihine bırakmış olduk." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme! Yargıtay, cezayı fazla buldu Son dakika... Konya'da kavga eden bir çifti ayırmak isterken, sevgilisini döven adamı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Kadir Şeker kararını bozdu. Yerel mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker’in cezasında iyi hal indirimi uygulanırsa verilen ceza 10 yıla düşecek.

Bir Kadir Şeker vakası daha! Araya girdi, elini kana buladı Konya'da iki sene önce sevgilisine şiddet uygulayan bir şahsı bıçakla öldürdüğü için tutuklanan Kadir Şeker olayının bir benzeri de Eskişehir'de gerçekleşti. 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, eşini ve karısını bıçaklayan şahsı yaraladı, cezaevine girdi.

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