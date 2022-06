Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı’nda düzenlen ‘Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Kuruluşunun 40’ıncı Yıl Dönümü Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirilen Bakan Soylu, kurum bilincinin önemine değinerek, “Kurum kültürünce onuncu yılar çok önemlidir, ancak resmi kuruluş yaşı ve kurumsal birikim de farklıdır. Güzel cumhuriyetimiz 100’üncü yaşına geliyor ama bu devletin, bu milletin devlet geleneği 2 bin 200 yılıktır” değerlendirmesinde bulundu.

"SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMIZ GÜÇLÜ BİR BİRİKİME SAHİP"

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın güçlü kökleri olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “Bugün 40’ıncı yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızda tıpkı jandarma gibi, tıpkı emniyet teşkilatımız gibi kordon bölüklerine uzanan köklü ve güçlü bir birikime sahiptir. Bu birikimin içerisinde Türk denizcilik tarihi, Çakabey, Barbaros Hayrettin Paşa, Piyale Paşa, Piri Reis, cesaret timsali Gazi Hasan paşa var. Ege’de resmi üniformalı güya denizci olan bir başka devletin sahil güvenlik teşkilatı var ya, mazlumların ellerini ters kelepçe yapıp, çırılçıplak soyup, plastik kelepçelerle denize atıyor, botlarını batıyor da, bizim kahraman kardeşlerimiz, bu milletin kahraman evlatları onları gidip kurtarıyor ve insan muamelesinin nasıl yapılacağını gösteriyorsunuz ya, işte aramızdaki bu fark; bahsettiğim bu güçlü maziden, vicdandan, bu büyük gelenekten gelmektedir. 2020, 2021 ve 2022’de toplam 111 insan o geri itmelerde hayatını kaybetti. 35 bin 745 kişiyi ise bizim arkadaşlarımız o üç yılda denizlerden kurtardılar. Geri Kabul Anlaşması’nı imzaladılar ama şartlarını yerine getirmediler, beceremediler ve böyle bir cinayeti o 18 Mart Mutabakatına rağmen işlediler” diye konuştu.

"HAK HER ZAMAN GALİPTİR"

Türkiye’nin çok fazla meseleyle uğraştığına fakat merhametini kaybetmediğine değinen Bakan Soylu, “Mesele sadece forma ve rütbe meselesi değildir. Anlayış ve inanç meselesidir. Ana balarımızdan, öğretmenlerimizden, camilerdeki hocalarımızdan, şanlı tarihimizden, büyüklerimizden zihnimize ne kazınanların ne olduğu meselesidir. Köklü bir medeniyet olma meselesidir. 21’inci yüzyılın güvenlik problemleriyle mücadele ederken, göçle, uyuşturucuyla, terörle mücadele ederken bu milletin evlatları bizi insanlığa karşı mahcup etmemiştir. Medeniyet değerlerimizden ve hukuktan ayrılmadan, bir lokma ekmeğin hesabını yapan batının sömürge aklına teslim olmadan bizim arkadaşlarımız bu mücadeleyi vermeye devam etmiştir. Yalnız kalmış olabiliriz, iş yükümüz fazla olabilir, haksızlığa uğruyor olabiliriz ama biz şunu biliyoruz ki hak her zaman galiptir. Hakkın yanında olan da her zaman galiptir. Bu dünyada mazlumların duasını alan tek sahil güvenlik teşkilatı, bugün 40’ıncı yılına basan ve her biri pırıl pırıl olan Türk Sahil Teşkilatı’dır” ifadelerine yer verdi.

“COĞRAFİ KONUMUMUZDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ VAR”

Medeniyet ve değer kültürlerinden kaynaklı pek çok sorumlulukların olduğunu ifade eden Bakan Soylu şunları kaydetti:

“Bir yandan Orta Doğu ve Afrika kaynaklı düzensiz göç, diğer yandan kaçakçılık, insan ticareti, yabancı terörist savaşçı geçişi, uyuşturucu ticareti gibi suç türleri, bu teşkilatın görev yükünü görülmemiş şekilde artırmıştır. Coğrafi konumuzdan kaynaklı sorumluluklarımız var. Hepsinden önemlisi medeniyetimiz ve değerlerimizden kaynaklı sorumluluklarımız var. Doğruyu terörle ve pek çok tezgahla istikrarsızlaştıryorlar. Doğu’dan Batı’ya doğru bir akış var. Doğu ile Batı arasında adına ister rekabet, ister sömürü, ister küresel mücadelesi deyin, bir mücadele var. Türkiye, bu iki cenahın arasındaki en kısa yol üzerindedir. Anavatanın bir ucu Orta Doğu’ya, bir ucu Avrupa’ya temas ediyor. Bunun çevresinde üç tane denizimiz var. Üçünün de bir ucu Asya’ya, kendi topraklarımıza, bir ucu ise Avrupa’ya temas ediyor. Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan Doğu’ya kim gitmek isterse bir şekilde bizim sorumluluk sahamızdan geçiyor. Bunu anlamadan ne Türkiye’nin göç meselesindeki yerini anlayabiliriz, ne de 21. Yüzyılın güvenlik meselelerine karşı verdiğimiz mücadeledeki başarımızı anlayabiliriz. Tüm bu ağır ama doğal şartlara rağmen 15 Temmuz sonrasında tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Sahil Güvenlik Komutanlığımızda daha fazla güçlenme ve yenilenme dönemine girmiştir. O hainler buraya da bir yılan gibi çöreklenmek, felç etmek istediler. Tıpkı Türkiye’ye yapmak istedikleri gibi burayı da değerlerinden soyutlayıp, kimliğinden sıyırıp batılı efendilerinin emrine vermek istediler. Bunları tek tek bulup içimizden söküp attık. Bu gemi belki hasar aldı ama su alıp batmadı.”

“TÜRKİYE DÜNYAYA GÜVENLİK DERSİ VERMEKTEDİR”

Türkiye’nin güvenlik alanında çok önemli mesafeleri aştığına değinen Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığı bünyesindeki genel kolluk birimlerimiz dünyadaki emsalleri içerisinde alelade kurumlar değildir. Her üç kurumda hem büyüklükleri, hem kapasiteleri, hem sorumluluk alanları hem de başarıları itibariyle dünyanın kendi alanlarındaki önde gelen ve saygı duyulan kurumlarıdır. Türkiye dünyaya güvenlik dersi vermektedir. Aynısı Sahil Güvenlik Komutanlığımız için de geçerlidir. Pek çok yenilenme adımı, görev alanlarımızda çok olumlu ve güçlü sonuçlar üretti. Bu teşkilat 2016 yılından bugüne kadar kaçak göçle mücadele kapsamında toplam 223 bin 642 kaçak göçmene müdahale etti. 2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından ‘geri itme’ denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de Sahil Güvenlik Teşkilatımız ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış oldu” şeklinde konuştu.

“BU MİLLET 21. YÜZYILIN İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR MİLLET”

Türkiye’nin örnek teşkil edecek çokça başarısı olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Gurur duyacağımız çok başarınız ve hikayemiz var. Bu millet 21’inci yüzyılın ihtiyaç duyduğu millettir. İhtiyaç duyulan merhamet, aklı selim, vicdan, güç ve tecrübe bu topraklarda ve bu milletin evlatlarındadır. FETÖ’yle de saldırsalar, PKK/PYD pusu da kursalar, dünyanın altını da üstüne getirseler bize diz çöktüremezler. Bizi kendilerine benzetemezler. Bizi merhametsiz, vicdansız, aciz bir millet haline getiremezler. Biz yine ekmeğimizi paylaşırız. Biz yine vatanımızı karada, denizde ve havada savunuruz. Biz yine ay yıldızlı bayrağımızı nazlı nazlı dalgalandırır, onu gördüğümüz her yerde onla konuşur, sevgimizi, aşkımızı ve muhabbetimizi ifade ederiz. Ecdadımızdan aldığımız birikimi, devlet geleneğini güzel cumhuriyetimizle taşımaya devam ederiz. Gelecek nesillere daha güçlü, büyük, etrafındaki coğrafyaya barış ve umut veren bir anlayışı bir vesile ile ulaştıracağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, Diyarbakır’da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Biz burada 40’ıncı yılımızı kutlarken Diyarbakır’dan, Jandarma’dan bir mesaj daha geldi. Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler" dedi.

Bakan Soylu açıkladı: Son 3 yılda 49 belediye başkanı terör suçundan görevden alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındığını açıkladı.

Bakan Soylu: Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristler yakalandı İçişleri Bakanı Soylu "Şu anda Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristleri, arkadaşlarımız silahlarıyla birlikte ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit'le Irak'ın kuzeyinde teröre geçit yok! 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyonlar kapsamında hain terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin terör endişeleri meşru NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz. Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil" açıklamasını yaptı.