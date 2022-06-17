Türkiye Gazetesi

Kutsal topraklara ulaşan Türk hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı. Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi. Hacerü'l esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım (Kabe duvarı) olarak bilinen ‘mültezem'e, cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren, hürmet gösteren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına hiç bir şekilde dokunamayacak.

"TAVAFIN RUHUNA AYKIRI"

Daha önce sakin dönemlerde Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Allah'ın evi Beytullah'a yüz sürerek dualar ediyordu. Kabe'nin içi gibi kabul edilen Hicri İsmail'de namaz kılıp huzur bulan hacı adayları, artık bu güzellikleri yaşayamıyorlar. Pandemi tedbirleri bahane edilerek, Kabe etrafına konulan bariyerler yüzünden hiçbir yere dokunmak artık mümkün değil.

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti. Yeni kurallar hiçbir Müslüman ülkeye bilgi verilmezken, bariyer uygulaması büyük tepki gördü.

Suudi Arabistan’da Türk hacı adaylarına anlamlı karşılama Suudi Arabistan’a ulaşan ilk Türk hac kafilesi, havalimanında ilahiler ve zemzem suyu ikramı ile karşılandı.

İlk hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının İstanbul’daki ilk hac kafilesi yola çıktı. Pandemi sebebiyle iki yıldır kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyanet’ten hac duyurusu İki senenin ardından bu sene yapılacak olan hac organizasyonuyla 37 bin 770 kişi hacı olacak. 1950 personelin görevli olurken hac ibadeti için ilk kafile 7 Haziran’da yola çıkacak.

Hac ve umre yolcularına büyük kolaylık! Tüm işlemler e-Devlet’te tek çatıda toplandı Kurban Bayramı yaklaşırken hac işlemleri de merak konusu oldu. ‘Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında’ tanıtım programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak e-Devlet üzerinden hac ve umre işlemlerini kolaylaştırdıklarını belirtti.