Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik, terörle mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, "Teröristler için kaçınılmaz son belli!" şeklinde başladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi."

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR! AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE

Öte yandan, etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ise EREN ABLUKA-15 operasyonunda 1’i turuncu kategoride 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1’i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Soylu açıkladı: Son 3 yılda 49 belediye başkanı terör suçundan görevden alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındığını açıkladı.