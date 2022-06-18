Türkiye Gazetesi

Rum kesiminin Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata katılan isimlerden biri oldukça dikkat çekti. Zira söz konusu isim Rum gazeteci Lazaros Mavros'tu. Lazros Mavros, PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaport ismi olarak biliniyor.

SKANDALLARLA DOLU BİR TATBİKAT...

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’a destek eylemleri başlattı.

Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

LAZAROS MAVROS KİMDİR?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Yine İsveç yine PKK' skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı Türkiye'nin terör destekleri sebebiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandal yaşandı. Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve teröristbaşı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

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