Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

ERDOĞAN, MADALYA KAZANAN 3 SPORCUYU PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi ve madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.

Bakan Kasapoğlu 'bu bir rekor' diyerek duyurdu: 2 bin 79 madalya kazandık Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son altı ayda, ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız, uluslararası alanda 569 altın, 644 gümüş ve 866 bronz olmak üzere toplam 2 bin 79 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu." dedi.

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten madalya Milli sporcularımız Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandı.