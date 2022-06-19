Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi. Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

TERÖRİST FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.

Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.

Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.

Teröristler için kaçınılmaz son! MSB duyurdu: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.